(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Avanguardie Educative INDIRE ha allestito un progetto esecutivo sul quadro di riferimento dell’UNESCO denominato “towith the world Education for future survival” un documento che si colloca nel programma “Futures of Education” e che viene al mondo per rileggere e per riprogrammare il futuro della scuola per re-immaginare come il percorso di conoscenza e e quello legato all’apprendimento possano modellare il futuro dell’umanità e del pianeta, alla luce di quelle che sono le nuove sfide dell’ecologia, della “cura" dei beni comuni come meccanismo chiave della relazione educativa, della rilettura di quelli che sono i modelli disciplinari. L'articolo .

Hinduja Global Solutions: New Research Shows Customer Experience Decision Makers Betting Big on Artificial Intelligence

... and an extensive digital knowledge base for on - the - flyput everything into a sort of '... business process management, and digital media ecosystem, HGS is helping its clientsmore ...

La “Learning to become”, cos'è, la sperimentazione e l'esperienza all’IIS “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di Taro (PR) Orizzonte Scuola

BIOTECH IMPACT. Learning together how to become a biotechnologist UniBa

La “Learning to become”, cos’è, la sperimentazione e l’esperienza all’IIS “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di Taro (PR)

Avanguardie Educative INDIRE ha allestito un progetto esecutivo sul quadro di riferimento dell’UNESCO denominato “Learning to Become with the world Education for future survival” un documento che si ...