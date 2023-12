La Figc ricorda Antonio Juliano | disposto un minuto di silenzio su tutti i campi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lahaundiin memoria di, scomparso all’età di 80 anni. “Se ne va uno dei protagonisti di una delle pagine più gloriose del calcio italiano – le parole del presidente federale Gabriele Gravina -.one d’Europa, viceone del mondo, giocatore di qualità e fantasia al servizio del suo club e della Nazionale, a Napoli ha rappresentato un’istituzione prima da calciatore poi da dirigente”. Ildi raccoglimento sarà osservato suprima delle gare del weekend (compresi i posticipi di lunedì). SportFace.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D SICILIA

https://www..it/media/218553/cu - 132 - _2324 - palermo - lnd - 22.pdf SCADENZA TERZA RATA A SALDO PAGAMENTO ISCRIZIONI - 15 DICEMBRE 2023 Sia tutte le società partecipanti ai campionati ...

