La Federal Reserve lascia fermi i tassi al livello più alto da 22 anni Giovedì tocca alla Bce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lahato invariato il costo del denaro statunitense, in un intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,5%, il piùda 22. La decisione era attesa da mercati e investitori il cui interesse riguarda soprattutto possibili indizi su ciò che la banca centrale statunitense farà nel 2024. Con l’inflazione scesa in molti si attendono un’inversione di rotta e quindi una discesa degli interessi per fornire una spinta all’economia e ai mercati. Probabile che, se le condizioni rimarranno quelle attuali, questo accadrà seppur, probabilmente, con tempistiche più dilatate rispetto alle speranze dei più ottimisti. Dalle tabelle allegate al comunicato della decisione, la Fed segnala tagli deidi interesse per totali 75 punti base nel 2024, quando i ...