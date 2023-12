La Cop28 trova l’accordo “storico” | per la prima volta si parla di addio ai combustibili fossili

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Per lai colloqui sul clima si sono conclusi con un accordo nel quale è esplicitato l’impegno ad abbandonare tutti i. L’intesa alladi Dubai è statoto sull’abbandono delle fontientro il 2050 e nell’annuncio da parte del sultano degli Emirati Arabi Uniti e del presidente della Cop Ahmed Al-Jaber sidi un’intesa “storica”. Le trattative sono proseguite per tutta la notte e alla fine, come spiegato da Al-Jaber, “per lain assoluto abbiamo scrittonel testo”.chiede ai Paesi sottoscrittori di allontanare “in modo giusto e ordinato” i sistemi energetici basati sui ...