(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ricorrere al voto di fiducia è "espressione di debolezza della maggioranza", mentre i maxi-emendamenti sono "obbrobriosi". Parola di Augusto Barbera, neo-presidente della Corte Costituzionale. Sono due meccanismi politici ormai consolidati da anni, che però sembrano attirare critiche ferocialc'è il centrodestra, sottolinea Daniele Capezzone. Il Pd userà Barbera per attaccare Giorgia Meloni, dimenticando di aver umiliato il Parlamento con frequenza sconcertante.Registrati qui gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Daniele Capezzone

Alex Pompa, la Corte costituzionale, il codice rosso. Ecco com'è andata

Situazione poi esclusa dai giudici di appello, nell'ordinanza di ricorso alla, che hanno ... cosa che si può leggere anche come una indirettaa una tecnica legislativa che muove da una ...

La Consulta critica ma solo quando non c'è il Pd al governo Liberoquotidiano.it

La critica cinematografica – CONSULTA UNIVERSITARIA DEL CINEMA CONSULTA UNIVERSITARIA DEL CINEMA

Augusto Barbera, neo presidente della Consulta, ha iniziato il suo mandato con un avvertimento al governo

Eletto all'unanimità, Barbera ha criticato i maxi-emendamenti, definendoli 'obbrobriosi'. Ha anche ricordato che la Corte Costituzionale può giudicare le riforme costituzionali. Nonostante i suoi comm ...

Crítica ao centrão gera embate em corrente de Lula no PT

A inclusão de uma crítica ao centrão em documento oficial do PT virou foco de tensão durante uma reunião virtual da cúpula do PT. O tema gerou um embate entre a presidente do partido, Gleisi Hoffmann ...