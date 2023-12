La città più bella al mondo non è Roma | ecco chi occupa il primo posto

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Per gli italiani è senza dubbiolapiùdel, ma secondo una classifica redatta da Resonance Consultancy, un’azienda canadese leader nel settore del turismo non è così. Infatti,quali sono lepiù vivibili nel 2024 secondo il report annuale. Qual è lapiùdel? Lapiùdelsecondo il report annuale di Resonance Consultancy è Londra. Nonostante la Brexit ha raggiunto importanti risultati e un grande successo soprattutto legato al fatto che il livello di istruzione della popolazione sia molto elevato. La cultura inglese, infatti, diventa un’icona mondiale sempre in continua evoluzione. Secondo e terzo ...