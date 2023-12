La cinese Huawei investe in Francia Ecco come e perché

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il colosso tecnologicoha scelto laper costruire la sua fabbrica in Europa. L’impianto sarà realizzato a Brumath, nel Grande Est, a una ventina di chilometri da Strasburgo, che ospita una delle due sedi del Parlamento europeo. L’investimento per il cantiere ammonterà a 200 milioni di euro. I lavori inizieranno il prossimo anno e il sito dovrebbe aprire nel 2025. L’avvio del cantiere era inizialmente fissato per il 2020 ma poi è stato posticipato a causa della pandemia Covid-19. Il progetto s’inserisce nel quadro delle tensioni tra la Cina da una parte e gli Stati Uniti e l’Unione europea dall’altra (seppur con divergenze di vedute). Quest’ultima sta adottando una politica di riduzione del rischio con l’obiettivo di limitare la dipendenza dal Paese asiatico. La Commissione europea ritiene inoltre che i fornitori ...