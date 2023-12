La Champions del Milan finisce a Newcastle | fuori nonostante il 2-1 | sarà Europa League

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilsaluta laai gironi. Dopo aver raggiunto la semifinale nella scorsa edizione, i rossoneri sono giàdalla principale coppa europea. Serviva un’impresa e una combinazione di risultati favorevoli anche in Germania, tra Borussia Dortmund e Psg, per conquistare il passaggio del turno: la squadra di Pioli ha fatto il suo ribaltando il vantaggio iniziale delcon i gol di Pulisic e Chukwueze, ma il pareggio (1-1) tra i tedeschi e i francesi sbarra la strada degli ottavi. Terzo posto nel gruppo edper il. A breve il servizio completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

