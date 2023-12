La Brigata bersaglieri “Garibaldi” dona un assegno a favore delle iniziative umanitarie della Caritas di Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). Nei giorni scorsi, presso la caserma Ferrari “Orsi”, la”, al terminecerimonia dell’alzabandiera, ha consegnato al Vescovo di, S.E. Monsignor Pietro Lagnese, i proventi dell’evento podistico “Flik Folk 2023”, svoltosi lo scorso mese di ottobre, per destinarli alle operediocesana di. L’alto prelato ha voluto ringraziare l’istituzione militare per l’impegno nel camposolidarietà e per l’insostituibile ruolo che svolge a sostegnocomunità e ha colto l’occasione per offrire i migliori auguri ai militari e alle loro famiglie per le prossime festività natalizie.