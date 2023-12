Kung Fu Panda 4 | il trailer ufficiale

Kung Fu Panda 4: ecco il primo trailer!

Jack Black torna in azione nel primo trailer ufficiale diFu4, appena pubblicato dalla Dreamworks Animation. Il film d'animazione vede ...

Kung Fu Panda 4: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film con le voci di Jack Black e Awkwafina Movieplayer

Kung Fu Panda 4, anche Viola Davis nel cast! Svelato il suo ruolo Everyeye Cinema

Kung Fu Panda 4 trailer: Jack Black’s Po is set to battle Viola Davis’ shape-shifting Chameleon

The trailer of Kung Fu Panda 4 has been unveiled, featuring the return of Jack Black as Po. Viola Davis joins the cast lending her voice to the character of the antagonist, Chameleon.

Kung Fu Panda 4 gets a trailer

This spring, for the first time in almost a decade, comedy icon Jack Black returns to his role as Po, the world’s most unlikely kung fu master, with a hilarious, butt-kicking new chapter in DreamWorks ...