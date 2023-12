Krol | «Quando Juliano mi portò a Napoli | capii subito che aveva la testa dura»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ruud, ex calciatore del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando della scomparsa di Antonio, ex calciatore e dirigente sportivo, che ha legato la sua carriera al. «Condoglianze alla famiglia di, è un momento molto duro ma la vita è così. Antonio è stato un grande avversario ed un grande direttore sportivo, è un giorno triste.michela. All’epoca l’Italia non era aperta tanto agli stranieri, ma Antonio mi diceva sempre che io ero il suo primo acquisto. Venne a Vancouver all’aeroporto e mi convinse ad accettare il, e ...