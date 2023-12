Krol, Juliano mi disse 'sarai il mio primo acquisto'

Quandomi portò a Napoli capii subito che aveva la testa dura. All'epoca l'Italia non era ... Così, dai microfoni di Radio Kiss Kiss, Ruudricorda il dirigente, e 'simbolo' del Napoli, che ...

Krol, Juliano mi disse 'sarai il mio primo acquisto' Agenzia ANSA

IL CORDOGLIO - Krol: "Juliano rimarrà per sempre un amico ed una grande persona" Napoli Magazine

Morte Juliano, Improta: "Da qualche anno non stava bene. Il figlio mi teneva al corrente"

A Juliano va detto grazie per averci regalato la possibilità di goderci a Napoli calciatori come Krol e Maradona, senza di lui questi campioni non avrebbero vestito la maglia azzurra". Ha concluso ...

È morto Antonio Juliano, storico capitano del Napoli

Antonio Juliano vinse anche l’Europeo con l’Italia nel 1968 e si laureò vice-campione del mondo nel 1970. Dopo il ritirò, torno a Napoli in qualità di dirigente. Nel 1980 acquistò l’olandese Ruud Krol ...