Kate Micucci | la star di Big Bang Theory rivela | “Ho un tumore ai polmoni a 43 anni | sono appena stata operata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), ladi Bigha dichiarato di avere un cancro ai. Sabato scorso l’attrice e comica 43enne – Lucy nella celebre sitcom della CBS – ha pubblicato un video su TikTok mostrandosi su un letto d’ospedale dopo aver subito l’intervento chirurgico per rimuovere il. “Ciao a tutti, questo non è un TikTok, è un ‘Sick Tok’“, ha ironizzato. “in ospedale perché ieri ho subito un intervento chirurgico per un cancro ai. Meno male che l’hanno diagnosticato e acciufftato molto presto”.ha poi spiegato i non aver mai toccato un pacchetto in vita sua: “È davvero strano, perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia quindi questa diagnosi è ...