Kanye West nella bufera | presenta nuovo album con cappuccio stile Ku Klux Klan

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – In quello che doveva essere l'evento di lancio del suo prossimo progetto congiunto con il rapper Ty Dolla Sign, intitolato 'Vultures', il 46enneè tornato a far parlare di sé soprattutto sul tema del razzismo. 'Ye', infatti, si èto sul palco del Wynwood Marketplace di Miami indossando unnero molto simile a quelli del Ku, una scelta che non sembra casuale visti i precedenti dell'artista. Non è la prima volta cheevoca l'immagine del Kkk. Nel 2013, Ye pubblicò infatti un singolo intitolato 'Black Skinhead', ma all'epoca non era chiaro quanta "ironia" ci fosse nei testi dell'artista. L'incidente di ieri, dall'altra parte, sta già scatenando i social, dove i fan si sono riversati ...