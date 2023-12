Kane | «È stato piuttosto strano tornare in Inghilterra come giocatore del Bayern…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Harry, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Prime Video la vittoria di ieri sera sul campo del Manchester United Harry, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Prime Video la vittoria di ieri sera sul campo del Manchester United. PAROLE – «In questi giorni ci siamo detti che dovevamo venire qui e mostrare molta più determinazione, passione ed energia, e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo controllato la partita per larghi tratti. È bello ottenere questa vittoria e chiudere bene il girone. Èindel Bayern. Siamo contenti diè andata la fase a gironi. Tre partite senza segnare?. A volte attraversi momenti in cui la palla non arriva, ...