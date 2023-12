JuveCaserta | pioggia e tempesta di parole

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Caserta. Le 13 sconfitte in 14 partite, di cui 12 consecutive nelle ultime gare giocate, non bastano a testimoniare la crisi della Paperdi Caserta. Squadra al momento senza identità, senza un preciso canovaccio tattico e che, numeri alla mano, non riesce a venire a capo dei momenti cruciali della partita. Mancanze nelle percentuali da tre, o a rimbalzo, o in difesa. Ci si aspettava ladi critiche dopo la pesante sconfitta rimediata con Legnano, ed i social ed i tifosi non hanno avutoal miele per la squadra. Se le chiacchiere da bar contano poco, a dominare la settimana sono state le dichiarazioni che il Direttore Tecnico Nando Gentile ha rilasciato nella trasmissione radiofonica Cestisticamente Parlando, in onda il martedì su Radio Primarete. Un’analisi lucida, a tratti anche glaciale, che però apre uno squarcio degno dell’arte di Lucio ...