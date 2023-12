Juliano il napoletano atipico «Mi dicevano “vieni all’Inter” | giocherai sempre in Nazionale»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È morto Antoniostorica bandiera del Napoli. Aveva ottant’anni ed era malato da tempo. Questo è l’articolo che Mimmo Carratelli scrisse per il Napolista per i suoi settant’anni. Ecco la storia di unnato due volte. In piena guerra. Fra la fine del 1942 e l’inizio del 1943. Tempi confusi, tempi di orrori. Il 4 dicembre 1942 Napoli subì il primo di cento devastanti bombardamenti. Alle 16,45 gli aerei americani sbucarono da Capri e rovesciarono sulla città il loro carico di bombe. I morti furono 359, i feriti più di trecento.Due tram furono colpiti in pieno. Nel porto saltò in aria l’incrociatore “Muzio Attendolo”.Fra lo strepito delle sirene e le corse nei rifugi antiaerei, grotte e cavità, non si viveva più. Tutto divenne assurdo, precario, difficile, mostruoso. Ecco perché quando Antonionacque il 26 dicembre ...