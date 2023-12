Juliano | il destino ingrato di un capitano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLo stranodi Antonioci rotola davanti agli occhi, sbucando tra un elogio funebre e un amarcord. È una scheggia di verità, che sfregia la retorica, ma anche tanta sincera malinconia. Antonio, anzi Totonno nella vulgata, “il” del Napoli per antonomasia. Ragazzo del popolo, figlio di salumieri, occhi svegli e tratti inconfondibili, come gli scugnizzi di San Giovanni a Teduccio. Cresciuto specchiandosi nel mare di Vigliena, tra le miserie del dopoguerra, tirando calci a un pallone. Venuto su dal niente, giorno per giorno, arrivò al massimo. Un napoletanodel Napoli, per 12 stagioni, privilegio toccato a nessuno. Qui si racconta una carriera straordinaria.è stato un totem a Napoli, una istituzione. Poi anche la Nazionale, l’alloro ...