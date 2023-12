Jovanotti | gli auguri social alla figlia Teresa | “È sempre per te | il 13 dicembre come ogni giorno”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ unspeciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione 25 candeline sono quelle che soffiato nelle scorse oreCherubini. Stiamo parlando delladi Lorenzoquale il cantante ha dedicato un dolce messaggio sui. La ragazza, oggi illustratrice e fumettista, è stata spesso la musa delle canzoni dell’artista: Per Te è addirittura ritenuta uno dei più bei brani del cantautore. Anche la moglie di Lorenzo, Francesca Valiani, ha speso dolci parole su Instagram. Scopriamo nel dettaglio il post.a quattro mesi ...