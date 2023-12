JLR trasforma digitalmente la propria organizzazione

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – JLR stringe la partnership con Tata Communications, il player globale della commtech (tecnologia delle comunicazione per lazione digitale e alzare il livello dell'Industria 4.0. Lazione consentirà a JLR di introdurre l'acquisizione, il monitoraggio e l'analisi dei dati basati sull'intelligenza artificiale ed in tempo reale per migliorare le prestazioni della linea di produzione.