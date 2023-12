Jenni Hermoso è la seconda donna più influente al mondo nel 2023 secondo il Financial Times

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), lapiùalnell’FT. Va da sé che in graduatoria non c’è neanche un’italiana. Ecco cosa scrive El Paìs: La lista di 25 include personalità come la cantante Beyoncé, l’attrice e produttrice Margot Robbie, la tennista Coco Gauff e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il capitano della nazionale inglese, Leah Williamson, è stato incaricato di premiare, campione delcon la Spagna alla Coppa deltenutasi in Australia e Nuova Zelanda questa estate. La finale si è conclusa con il bacio non consensuale dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. Williamson ha fatto riferimento a ...