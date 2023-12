Jari Vandeputte | «Io e il Catanzaro stiamo facendo bene anche in una categoria superiore»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), esterno del, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della squadra Arrivato a fari spenti in prestito dal Vicenza, il belgaè uno dei trascinatori del, che sta ben figurando nel campionato di Serie B ed è attualmente quarto in classifica, alle spalle di Parma, Venezia e Como. Il centrocampista si è raccontato al Corriere dello Sport. LA SVOLTA DEL 2021 – «La squadra non andavae dopo qualche partita mister Calabro mi cambiò mettendomi sulla fascia e da lì sono cambiate le cose per me». L’ARRIVO DI VIVARINI FONDAMENTALE – «Molto, molto. Mi sono sempre impegnato al massimo in tutti i ruoli di centrocampo, ma il mister Vivarini mi ha chiesto un gioco molto più offensivo, permettendomi di arrivare davanti ...