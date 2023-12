Jannik Sinner è il tennista più amato dai tifosi di tutto il mondo | suo il premio che fu monopolio di Federer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha vinto il Fans’ Favourite singles player agli ATP Awards. In altre parole, è ilpiùdaidiilnel 2023. Unche ovviamente non conta nulla, ma che racconta meglio di qualsiasi altra analisi quanto il 22enne altoatesino sia già diventato una star di livello planetario. E quanto il suo personaggio, oltre che il suo tennis, sia apprezzato non solo in Italia. Basti pensare che lo stessoè stato vinto per 19 volte consecutive, dal 2003 al 2021, da Roger. Mentre l’anno scorso a ricevere il riconoscimento fu Rafa Nadal. Ora poteva toccare a Novak Djokovic, invece gli appassionati di tennis hanno voluto premiare. Il 22enne in questo ...