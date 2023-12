(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lavolta ad estirparedopo le stragi del 7 ottobre «con oil». Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, rispondendo duramente alle critiche mosse ieri dal Joe Biden all’indirizzo del governo di Gerusalemme. «sta perdendoa causa dei suoi bombardamenti indiscriminati, Netanyahu deve cambiare strada», aveva avvertito ieri esplicitamente il presidente americano, nel giorno in cui l’Assemblea Generale Onu approvava a maggioranza schiacciante una risoluzione per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario nella Striscia. Sarebbe «un regalo all’organizzazione terroristica, che le ...

Israele replica a Usa e Onu: "La guerra a Gaza continuerà con o senza sostegno internazionale". E Hamas triplica i consensi in Cisgiordania

L'Amministrazione Usa sposa formalmente a parole la linea di- ossia che questo equivarrebbe a dar modo a Hamas di riorganizzarsi - ma è sempre più preoccupata per la perdita di sostegno ...

Israele replica a Usa e Onu: «La guerra a Gaza continuerà con o senza sostegno internazionale». E Hamas triplica i ... Open

“Governo Conte è stato quello che ha venduto più armi a Israele”: l’accusa di Meloni e la… Il Fatto Quotidiano

Santu Lussurgiu, l’opposizione diserta il Consiglio comunale

L’ultima interrogazione riguarda la possibile concessione di una parte di area pubblica dei giardini a soggetti privati. Replica del sindaco Loi: «A me non risultano interrogazioni inevase, in ogni ...

Meloni, Patto di Stabilità: “Non escludo veto Italia”

Sul governo Conte: “Loro hanno venduto armi ad Israele”. Giorgia Meloni non esclude nessuna ... Meloni che ha dovuto dedicare parte del suo discorso in aula alle repliche verso le opposizioni. Poi la ...