Israele | lo stupro oltre l' eccidio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lo confessano i miliziani di Hamas catturati dagli israeliani, lo confermano innumerevoli testimonianze e inchieste: l’attacco di Hamas è stato un atto bellico completato dalla deliberata volontà di brutalizzare. Una verità dai dettagli raccapriccianti che sta emergendo. «Sono diventati animali. Hanno fatto cose che le persone non fanno. Decapitare. Fare sesso con i corpi morti. Intendo i corpi di giovani donne appena uccise. Non è una cosa umana». A raccontarlo in lacrime non è una vittima degli attacchi terroristici del 7 ottobre in, ma Omar Sami Marzuk Abu Rusha, membro di Hamas che ha partecipato volontariamente al massacro e che però è stato fatto prigioniero dalle forze di Gerusalemme, intervenute nella Striscia di Gaza. Molte ragazze, e tra loro numerose bambine, sono state abusate e poi uccise in quelle ore di violenza senza fine. La maggior parte sono ...