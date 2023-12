Israele-Hamas | Doha spinge su ripresa negoziato

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'obiettivo è quello di ricominciare tra una decina di giorni "Ahanno ricominciato are sul, l'obiettivo è quello di tornare entro una decina di giorni alladelle trattative di alto livello traper una tregua". Lo confermano all'Adnkronos fonti locali a conoscenza del dossier, dopo le notizie di

Onu chiede la tregua a Gaza. L'Unione Europea: "Proteggere i civili"

... secondo fonti israeliane e straniere citate dai media,sono lontani dal raggiungere un nuovo accordo per il rilascio dei sequestrati. 'Attualmente non ci sono trattative in corso. Ci ...

Guerra Israele-Hamas, Onu approva risoluzione tregua a Gaza. LIVE Sky Tg24

Perché Israele mostra (a pochi) un video dell'attacco di Hamas del 7 ottobre WIRED Italia

Israele e Hamas: suor Saleh (Gaza), “Gesù doni sollievo alle madri che hanno perso i loro figli”

Una preghiera e un’invocazione per chiedere il dono della pace e della giustizia per questo Natale che si avvicina. “Sono giorni molto difficili”, dichiara al Sir suor Nabila Saleh, religiosa delle Su ...

Resta però il dettaglio della mancata menzione — da parte delle organizzatrici — del più clamoroso stupro di massa dei nostri tempi: quello consumato, il 7 ottobre, dai terroristi di Hamas a danno di ...