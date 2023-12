Israele-Gaza | Biden attacca Netanyahu | prime crepe tra Usa e Stato ebraico

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Non solo i noti contrasti sul futuro di, ma ora anche la richiesta di un deciso cambiamento nel governo israeliano, esecutivo “che sta iniziando a perdere” il sostegno internazionale a causa “dei bombardamenti indiscriminati” nella Striscia. Emergono così nelle parole del presidente americano Joerivolte al “caro amico” Benjamin– le più dure mai pronunciate nei confronti del premier israeliano dall’inizio del conflitto con Hamas – le, importantitra Usa ea poco più di due mesi dall’inizio della guerra. Parole che suonano come un avvertimento dello storico alleato, nel giorno in cui l’Onu approva a stragrande maggioranza una nuova risoluzione per il cessate il fuoco e mentre il leader israeliano continua ...