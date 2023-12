iPhone impedisce ai ladri di accedere ai dati sensibili: come funziona la Protezione del dispositivo rubato

... evitare di digitare il codice di sblocco alla presenza di estranei, o ancora abilitare già da ora funzioni come la modalità 'Dov'è', che consente di cancellare e bloccare da remoto un...

iPhone rubato: Apple sta testando una “doppia protezione” DDay.it

Apple renderà più difficile usare un iPhone rubato innovazione.tiscali.it

Su iPhone 16 torneranno le fotocamere allineate verticalmente, e c'è un motivo per farlo

Secondo recenti indiscrezioni, Apple starebbe testando due diversi design per il modulo fotocamera dell'iPhone 16, entrambi con disposizione in verticale per gli obiettivi. Il design finale non è anco ...

Dura la vita per i ladri di iPhone: ecco cosa s'è inventata Apple

Apple sta provando a rendere ancor più impenetrabili i sistemi di sicurezza di iPhone: con iOS 17.3 l'obiettivo sarà ...