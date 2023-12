“Io mai allenato da una donna” | l’ex Inter fa esplodere la polemica

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)trequartista dell’falain diretta televisiva con una frase che lascia pochi dubbi. Quello che è stato detto durante una diretta televisiva ha dell’incredibile, soprattutto se si pensa che a pronunciare determinate parole possa essere stato un campione in campo e fuori, come Wesley Sneijder.trequartista, vincitore di diversi trofei tra cui la Champions League con l’, è stato protagonista di uno spiacevole siparietto durante una trasmissione sportiva in cui si sono trattate diverse tematiche. Uno scivolone che non è passato inosservato e che è sembrato fuori luogo non solo per la modalità con cui è arrivato ma anche per il modo con cui il campione ha affrontato un argomento molto delicato. Ritiratosi nell’estate del 2019, lungo la sua carriera ...