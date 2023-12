Inzaghi | si è avverata la profezia post Napoli! Ma basta così poco?

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)qualche giorno fa è stato protagonista di una. L’allenatore dell’Inter, infatti, dopo il 3-3 con il Benfica a Lisbona in Champions League aveva predetto parole di fuoco da parte di media e addetti ai lavori qualora quel pari non fosse arrivato. Poi la sua squadra ha battuto Napoli e Udinese, ma èto attendere qualche settimana PROFETICO – Simoneha raggiunto gli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, ma èto un secondoo nel girone e un pari in casa con la Real Sociedad per rimetterlo in discussione. Questo è il calcio moderno, penserete tutti. E infatti lo ha pensato anche l’allenatore dell’Inter. Dopo la vittoria con il Napoli, il tecnico piacentino replicavaa chi sosteneva che la sua Inter in campionato ...