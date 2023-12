(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Prima in campionato, ma non nel girone di. Tutta colpa di un brutto 0-0 che l’non riesce a sbloccare contro la Real Sociedad,...

Inzaghi pensa alla Lazio, l'Inter non gioca: esaMe fallito, in Champions ora rischia

E' un lampo che sembra svegliare la squadra di, di nuovo pericolosa con le accelerazioni di Thuram e un cross basso di Dimarco, bloccato dal portiere, ma comunque incapace di effettuare un ...

Le probabili formazioni di Inter-Real Sociedad: Inzaghi pensa a quattro novità TUTTO mercato WEB

Inzaghi pensa al campionato: escluso un big dell'Inter in Champions Juventus News 24

Sanchez pensa solo all’Inter: Inzaghi lo lancia contro la Real Sociedad

Il futuro di Alexis Sanchez è incerto, ma il cileno pensa solo a far bene con l’Inter: stasera Inzaghi lo lancia contro la Real Sociedad Nonostante le varie voci di calciomercato che lo accostano a St ...

GdS – L’Inter vuole la scorciatoia per il Paradiso: Inzaghi ormai ci ha preso gusto

Sarebbe un vero peccato non provarci. L'Inter ha ancora davanti agli occhi il cammino in Europa dello scorso anno e ora non vuole di certo essere da meno. Stasera, come sottolinea la Gazzetta dello Sp ...