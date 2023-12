Inzaghi e la regola dei 90 minuti | indizi per Lazio-Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Unad’oro per Simonenella gestione di gran parte delle rotazioni è quella dei novanta. E in tal senso arriva già qualcheo in vista diDEI NOVANTA– Per capire due delle scelte sicure di Simoneper la partita di ieri contro la Real Sociedad, era sufficiente prestare attenzione alla gestione dei giocatori durante la vittoria contro l’Udinese. Davide Frattesi e Alexis Sanchez fuori tutta la partita, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram sostituiti, novantaper Lautaro Martinez e Nicolò Barella. E infatti proprio questi sono stati tra i cambi principali tra le due partite, sottolineando la “dei novanta”. Una ...