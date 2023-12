Intermania | Inzaghi alla Allegri | chi ha l'attacco più forte?

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Simoneeccezionalmente in versione. La sua Inter ha giocato con uno stile di gioco simile a quello della Juventus nella partita...

Intermania: Inzaghi 'Re Mida', anche con Bisseck

lo sa e giustamente non si fida di Allegri . BISSECK OK - Intanto l'allenatore dell'Inter continua a trasformare in oro tutto quello che tocca. L'ultimo esempio è l'ex oggetto misterioso ...

Intermania: Inzaghi 'Re Mida', anche con Bisseck|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Intermania: Inzaghi reinventa Frattesi e Carlos Augusto|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Intermania: Inzaghi 'Re Mida', anche con Bisseck

Da Transformers a Ghostbusters. Superato di slancio l'ostacolo Udinese, Simone Inzaghi si prepara al prossimo scoglio sulla strada della sua Inter. La squadra più bella e più brava d'Italia al giorno ...

Intermania, Napoli da +18 a -11: non è colpa degli arbitri, decisive le scelte sul mercato

'People have the power'. Prova di forza dall'Inter a Napoli sotto gli occhi della cantautrice statunitense Patty Smith, presente allo Stadio Maradona in tribuna al fianco del presidente Aurelio ...