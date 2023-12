Inter Real Sociedad risultato 0-0 | nerazzurri secondi nel girone

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) A San Siro l'ultima partita della fase a gironi per la squadra di Inzaghi si chiude con un pareggio a reti inviolate

Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League l’Inter doveva battere la Real Sociedad per soffiarle il primo posto finale nel Gruppo D. Al Meazza, però, i nerazzurri sono stati bloccati ...

Inter-Real Sociedad 0-0, a San Siro gli spagnoli passano come primi. Nerazzurri agli ottavi da secondi

Nessuna vittoria del girone per l’Inter, che pareggia 0-0 a San Siro contro la Real Sociedad. Sono i baschi, quindi, per una miglior differenza reti, a passare come primi, mentre i nerazzurri vanno ...