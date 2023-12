Inter - Real Sociedad | le reazioni social | ' Risultato deludente'

Kubo simula: il Var toglie il rigore alla Real Sociedad

Riguarda il rigore tolto a Takefusa Kubo inSociedad: l'arbitro fischia, poi il var segnala la ...

Champions, Inter-Real Sociedad 0-0: nerazzurri agli ottavi da secondi - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Real Sociedad 0-0, i nerazzurri non sfondano contro i baschi e sono secondi RaiNews

Inter, nessuno come Sommer in Europa. 13 cleansheet, porta nerazzurra blindata

Non è stata una grande Inter quella vista ieri sera con la Real Sociedad, ma ancora una volta la difesa ha retto. E soprattutto Sommer non ha subito gol. Poche occasioni da parte degli spagnoli, ma ...

Sacchi: 'L'Inter di Inzaghi ha campioni, ma non bastano difesa e contropiede per diventare protagonista in Europa'

Servono altre soluzioni". INTER - "I nerazzurri hanno lasciato il pallone alla Real Sociedad per quasi tutta la partita e questo è un errore da non commettere. È vero che gli spagnoli non sono quasi ...