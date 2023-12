Inter - Real Sociedad 0-0 | il tabellino

Inter, cammino in salita: agli ottavi un'avversaria 'terribile'

L'non riesce a battere laSociedad a San Siro e chiude il girone di Champions League al secondo posto. I nerazzurri ora rischiano un'avversaria ostica agli ottavi (sorteggio lunedì alle 11.50)...

L'Inter delude, solo 0-0 con la Real Sociedad: Inzaghi agli ottavi da 2°|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Solo 0-0 con la Real Sociedad, l’Inter è seconda Sky Sport

Prime pagine: "Il giorgio dopo"; "Ottavi di Natale"

La rassegna stampa dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 13 dicembre 2023 Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 13 dicembre, si concentrano sulla Champions League. Ier ...

Le pagelle di Inter-Real Sociedad: Thuram affaticato, Acerbi lottatore

6 Sommer In sicurezza totale, al punto da calciare i rinvii dalla linea di porta. 6.5 Darmian In anticipo su Sadiq, deciso nel fare partire l’azione. 6.5 Acerbi Lottatore in entrambe le aree. 6 Carlos ...