Inter | Lautaro in panchina? La responsabilità non è di Simone Inzaghi…

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro la Real Sociedad e ha chiuso il girone al secondo posto. I nerazzurri sono stati beffati dalla differenza reti e rischiano un accoppiamento difficile agli ottavi di finale. Una recente polemica che ha coinvolto il tecnicoInzaghi, allenatore dell’, riguarda la sua scelta di tenere inMartinez, il calciatore più in forma in circolazione in Italia e uno dei migliori in Europa. Le critiche nei confronti dell’allenatore sono assolutamente fuori luogo. La gestione dei calciatori in un periodo così ricco di partite è un problema per qualsiasi allenatore e l’ex Lazio si è sempre dimostrato un ottimo gestore. La rosa dell’in attacco è ridotta all’ossa e le alternative non entusiasmano. E’ presto per parlare ...