(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La notte che ha gelato il progetto dell'di chiudere al primo posto il girone di, garantendosi un sorteggio morbido per gli ottavi, apre il dibattito sugli errori che hanno portato al doppio pareggio con Benfica e Real Sociedad a qualificazione intascata. Troppoda parte di Inzaghi, anche e soprattutto nella sfida decisiva con gli spagnoli? La premessa numero uno è che il tecnico nerazzurro sta facendo benissimo e la sua pagella rimane lusinghiera. E (premessa numero due) deve gestire una rosa che dovrà reggere fino a giugno, dunque il suo lavoro è a lungo termine e non strozzato dalla semplice quotidianità. Però, che il primo posto fosse un obiettivo fondamentale lo avevano detto gli stessi protagonisti in tempi non sospetti. Così Marotta prima della sfida con la Real ...

Inter, il turn over in Champions League è stato un errore

La notte che ha gelato il progetto dell'di chiudere al primo posto il girone di Champions League, garantendosi un sorteggio morbido ... Troppoover da parte di Inzaghi, anche e soprattutto ...

Inter, turnover col Benfica: dentro Bisseck, Frattesi, Asllani e Arnautovic. Sanchez spera... La Gazzetta dello Sport

Tra Juventus e Napoli: Inter pronta al maxi turn-over Nerazzurrisiamonoi.it

Inter, il turn over in Champions League è stato un errore

La qualificazione mancata come prima compromette il cammino in Europa e rende febbraio un mese complicato anche in campionato. Inzaghi, fin qui perfetto, per una volta va dietro la lavagna ...

Liverpool have avoided a Europa League nightmare - and it has nothing to do with Man United

Some shock Champions League eliminations have handed Liverpool an early boost in this season's Europa League campaign ...