Inter | Dalmat | 'Con la Real Sociedad un'amichevole Ecco cos'è mancato'

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Stephane, ex giocatore dell', ha parlato sul suo profilo Instagram dello 0-0 dei nerazzurri contro la: "Non...

Ad inizio anno Stephane, ex, criticava la sua vecchia squadra parlando di una rosa non competitiva nonostante i singoli di livello. Oggi il già calciatore ha modificato il proprio punto di vista grazie al ...

Anche dopo la sfida tra Inter e Real Sociedad non manca l'analisi del giorno dopo di Stephane Dalmat sui propri canali social. 'Non ho visto una bella partita. Una gara noiosa, tra due squadre che gio ...

