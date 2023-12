Insulti choc all' arbitra minorenne | “Devi fare la fine di Giulia” Scandalo a Padova

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Mano dura dopo un episodio. Durante partita di pallacanestro Under 17 maschile Silver che si è disputata tra le squadre Camin e Cittadella Brenta Gunners, un uomo ha insultato e augurato a una ragazza di 17 anni, arbitro di basket, dila stessadiCecchettin. Per questo la polizia diha notificato a carico del 50enne - originario della provincia di- il provvedimento di Daspo, disposto dal questore Marco Odorisio, per la durata di 5 anni, da tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale. L'episodio è avvenuto domenica 3 dicembre e il questore ha avviato tutti gli accertamenti del caso, interessando in particolare Digos e Divisione Anticrimine. Dalle indagini, svolte anche dopo la querela sporta dal papà della ragazza, si è ...