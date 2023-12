Verso il nuovo Centro di Assistenza e Urgenza: giovedì 14 dicembre incontro pubblico a Finale Emilia

...Medicina Generale o dal Pediatra di Libera scelta - che restano i riferimenti principali per... Ad esempio: lesioni o dolori agli arti, eritemi e punture da, lombalgia, dolori addominali, ...

Insetti, ogni anno ne mangiamo mezzo kg senza saperlo: l'allarme dei medici ilGiornale.it

Ogni anno consumiamo 500 grammi di insetti 'nascosti': ecco dove sono Adnkronos

8 Legumi Rari e Antichi da Scoprire per una Dieta Salutare

In passato definiti “la carne dei poveri”, i legumi stanno emergendo come una componente essenziale per una dieta sostenibile e potenzialmente un pilastro dell’alimentazione futura, in collaborazione ...

Tutti gli animali sono inestimabili

Ma soprattutto i ragni servono. A cosa Ogni anno mangiano da 400 a 800 milioni di tonnellate di insetti ed altri parassiti. Di fatto si nutrono di chi mangerebbe il nostro cibo, evitando carestie e ...