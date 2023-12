Indiana Jones 5 | fantasmi e apparizioni dovevano essere al centro della trama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) James Mangold, regista di5, ha svelato chealdel film, inizialmente. Il piano originale per la conclusione del sequel prevedeva l’inserimento di elementi soprannaturali nella narrazione, come i, ma alla fine ha cambiato rotta per avventurarsi in un territorio inesplorato. La pellicola, infatti, introduce un dispositivo di viaggio nel tempo, il Quadrante del titolo, che vede l’di Harrison Ford compiere una scelta fatale.e il Quadrante del Destino, a cui abbiamo dedicato una recensione, non solo ha segnato la fine del viaggio dell’eroe del ...

Indiana Jones in esclusiva Xbox 'ha senso dal punto di vista strategico ed economico', secondo Disney

Sono passati quasi tre anni dall'annuncio di, un nuovo videogioco creato da MachineGames e Bethesda e incentrato sul leggendario archeologo. L'ultimo aggiornamento sulla produzione è arrivato solo lo scorso giugno, quando Pete ...

La Videoteca Perfetta: Indiana Jones e il quadrante del destino (Blu-ray 4K, Blu-ray, DVD) Best Movie

Indiana Jones e il quadrante del destino disponibile in home video: il film in DVD, Blu-Ray e 4K Tiscali

Pedro Pascal ora è anche Indiana Jones: la nuova fan-art conquista il web

Guardate la nuova fan-art dedicata a Pedro Pascal che immagina la star di The Last of Us nei panni di Indiana Jones.

Indiana Jones e il Quadrante del destino: i viaggi nel tempo inseriti per evitare “l’effetto Star Wars”

Secondo il regista di Indiana Jones 5 spiega che la scelta è stata fatta per evitare di usare sempre gli stessi espedienti, come la Morte Nera in Star Wars ...