Incidenti nei cantieri edili | un seminario della Asl Napoli 2 Nord

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Unsulla prevenzione delle cadute dall’alto nell’zia organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. L’evento, tenutosi ieri presso la Sala Auditorium del Centro di Formazione per la Sicurezza in via Leonardo Bianchi a, è stato rivolto a lavoratori, tecnici e rappresentanti delle istituzioni. Sicurezza nei lavori, unL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.