Inchiesta per stupro su La Russa jr Il co-indagato davanti ai pm | “Rapporto sessuale consensuale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Motivi logistici” (dovrebbe trovarsi all’estero in questi giorni) hanno impedito a Leonardo Apache La, 19 anni, terzogenito del presidente del Senato, di presentarsi ieri in Procura a Milano. Al quarto piano del Palazzo di giustizia avrebbe dovuto essere interrogato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro nell’ambito dell’indagine che lo vede coinvolto assieme all’amico 24enne Tommaso Gilardoni per la presunta violenzasu una 22enne avvenuta nella casa milanese di Ignazio Lala notte fra il 18 e 19 maggio 2023. “Motivi logistici” hanno impedito a Leonardo Apache Ladi presentarsi in Procura per il caso del presuntoche lo vedeIl suo interrogatorio è quindi slittato a data da destinarsi. Di fronte ai ...