Improvviso malore per Patti Smith | annullato concerto a Bologna

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) caption id="attachment 333136" align="alignleft" width="150"/captionUn "" ha colpitonella sua tournée italiana. A darne notizia è il Teatro Duse didove la "sacerdotessa del rock" si sarebbe dovuta esibire ieri sera."Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che ildinon potrà andare in scena a causa di unche ha colpito l'artista" ha scritto il Teatro Duse in una nota stampa. "Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All'artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione".

Padova, trovato cadavere in un canale in Prato della Valle. Non si esclude nessuna ipotesi

Potrebbe trattarsi di un senzatetto vittima di un, ma anche altre possibili strade vengono seguite con la massima attenzione. Immediato l'allarme e l'arrivo della polizia. L'area ...

Patti Smith colpita da malore improvviso: la corsa al pronto soccorso, ricoverata. Annullato il concerto di Bo ilmessaggero.it

Patti Smith, malore improvviso per l'artista: salta concerto Bologna Adnkronos

Prato della Valle, cadavere ritrovato nelle acque dell’Isola Memmia a Padova

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: forse si è trattato di un malore improvviso che potrebbe aver colpito il ragazzo, facendolo poi cadere in acqua. A scoprire il cadavere ...

Scorgono cadavere che galleggia in acqua mentre passeggiano in piazza, orrore a Padova

Il terribile ritrovamento in una canaletta in Prato della Valle, centrale piazza della città di Padova. La vittima un giovane di 25 anni che però non aveva ferite evidenti sul corpo. Al momento non si ...