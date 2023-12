Impariamo a “ignorare criticamente”

Leggi su butac

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’articolo che vi proponiamo non è farina del nostro sacco, ma la traduzione – di base automatica, poi revisionata per una maggiore scorrevolezza – di un articolo uscito su The Conversation a firma di Ralph Hertwig. Potete trovare l’originale in inglese qui. La rete è un paradiso informativo e un inferno allo stesso tempo. Una ricchezza illimitata di informazioni di alta qualità è disponibile a portata di mano insieme a un inarrestabile flusso di informazioni di bassa qualità, distrazioni, notizie false e manipolative. Le piattaforme che controllano la ricerca sono state concepite nel peccato. Il loro modello di business mette all’asta la nostra risorsa cognitiva più preziosa e limitata: l’attenzione. Queste piattaforme lavorano senza sosta per dirottare la nostra attenzione diffondendo informazioni che suscitano curiosità, indignazione o rabbia. Più i nostri occhi rimangono incollati ...