Impallomeni | «Inter squadra forte | ma ha un limite! Lautaro Martinez…»

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’ha pareggiato 0-0 con la Real Sociedad, piazzandosi seconda nel girone D della Champions League alle spalle proprio degli spagnoli. Un risultato che, secondo Stefano, mostra un limite delladi Inzaghi LIMITE – Queste le considerazioni dia TMW Radio: «seconda? Ha trovato una Real Sociedad che tatticamente ha fatto la partita perfetta, le ha impedito di sviluppare il gioco e ci sta che arrivi secondo così. Ora speriamo nei sorteggi. Vogliono vincere lo Scudetto, questo è evidente, ma non è il focus spostato solo su questo. Hanno perso l’occasione di arrivare primi nel girone prima. Difficoltà? Sì, ma comunque è arrivata seconda. È’ vero, era meglio arrivare primi, ma ha comunque dato una dimostrazione di forza.Martinez è un elemento ...

Impallomeni a Tmw Radio: “Chiellini ha il background e la personalità per fare il dg della Juventus” Tutto Juve

TMW Radio - Impallomeni: "Scudetto Il Milan ha un ritardo clamoroso e ne abbiamo viste tante..." Milan News

Impallomeni a Tmw Radio: “Chiellini ha il background e la personalità per fare il dg della Juventus”

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Inter, niente primo posto nel girone ma Inzaghi comunque contento: "Ha trovato ...

Lazio, Impallomeni: "Sarri ha fatto capire che sono meglio i tifosi della Roma..."

Questa sera andrà in scena Atletico Madrid - Lazio. I biancocelesti se la vedranno con il grande ex Simeone per l'ultima partita del girone. A riguardo ha detto la sua ...