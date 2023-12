Illuminazione pubblica | il Campidoglio e Acea firmano l’accordo per il potenziamento

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dicembre 2023 –: l’Assemblea capitolina ha approvatotransattivo tra Roma Capitale eSpa che sana ogni tipo di pendenza trae società controllata e consente di mettere a gara il servizio. Con la sottoscrizione della transazione, ilinveste 65 milioni di euro per potenziare il servizio con interventi mirati. In particolare, saranno effettuati lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti per migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, soprattutto con riguardo alla periferia della città. Il primo aspetto su cui l’Amministrazione capitolina ha voluto infatti puntare, riguarda il piano di ammodernamento e sicurezza degli impianti di...

L'emendamento alla manovra che premia l'amico Enrico Michetti

I cittadini chiedono maggiore chiarezza sull'impiego dei fondi pubblici in un territorio complesso come Fiumicino, dove anche servizi essenziali come acqua potabile emancano ...

Illuminazione pubblica, il Campidoglio stanzia 65 milioni. Arrivano anche centinaia di attraversamenti luminosi RomaToday

Dal Campidoglio 65 milioni per potenziare l'illuminazione pubblica, soprattutto in periferia Corriere Roma

ROSETO, VIA LIBERA IN CONSIGLIO COMUNALE ALL’AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Poi ancora, gli interventi contro il dissesto idrogeologico su tutto il territorio; il progetto di riqualificazione di Villa Clemente; la sistemazione dell’impianto d’illuminazione pubblica; la nuova ...

Attraversa la strada ma viene investita da un'auto, una 75enne trasportata all'ospedale

Non è ancora chiaro se la donna abbia iniziato il passaggio, forse tradita dall'illuminazione, non avvedendosi dell'arrivo di un'auto o se il conducente del veicolo non si sia tempestivamente accorto ...