“Iliade Il gioco degli dèi” Ironica ed intelligente riflessione sulla ferocia umana

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Bergamo. Un tramonto di uomini e dèi, un’epica persa nei meandri della Storia e della Leggenda eppure ancora contemporanea, un sole nero dalla corona rossa che si eclissa, ma che ricorda perenne un oscuro presagio. Sole che illumina e che allo stesso tempo mette in guardia le divinità protagoniste, che si presentano all’inizio di “. Ildèi”, nuovo spettacolo del Quadrivio andato in scena, nella sua Prima nazionale, al teatro Donizetti di Bergamo nella serata di martedì 12 dicembre, primo titolo della Stagione di Prosa 2023-2024 della Fondazione Teatro Donizetti (in scena fino al 18 dicembre), prodotto da Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione Teatro Donizetti e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Uno spettacolo realizzato in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana ...