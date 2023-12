Ilary Blasi e il rumor sulla presunta gravidanza | la verità L’indiscrezione 

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), tutta lasuldell’ipotetica. Ecco cosa è emerso daltornerà presto in televisione al timone di una nuova avventura. Da mesi i fan sperano nel suo ritorno sul piccolo schermo e a breve avverrà. Lainfatti nel 2024 condurrà una nuova edizione del reality show L’Isola dei Famosi che prenderà il via dopo la finale del Grande Fratello in onda su Canale 5. Pochi giorni faè stato al centro di un nuovo gossip che ha visto coinvolto anche il suo nuovo compagno Bastian Muller. Stando a quanto hanno riportato alcunisarebbe incinta. Ma la realtà è completamente differente. I due fidanzati si trovano in ...